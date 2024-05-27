スピックアンドスパン ノースリーブ　Tシャツ

2年前に店舗で購入後、着用せず自宅保管しておりました。未使用タグ付きです。フレンチスリーブにロゴと長めの丈が特徴のTシャツです。販売当時は人気の商品でした。ペット(猫)がおります。プロフ必読にてご購入下さいますようお願いいたします。柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ホワイトサイズ：フリー(胸囲:53着丈:63/72cm)販売価格:6800円カラー···ホワイト袖丈···袖なし季節感···夏



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