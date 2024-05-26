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レア テキーラ Tシャツ cantina メキシコ
商品番号 F11202681959
商品名

レア テキーラ Tシャツ cantina メキシコ
ブランド名 Fvital
特別価格 税込 2,310 円
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商品詳細

たくさんの評価ありがとうございます♪古着に個性をレア！テキーラTシャツメキシコtequilacantinaMexico#コウヨウ多数出品中古着#コウヨウ秘密のクローゼットサイズ40Lくらい平置き（約）着丈70身幅54肩幅49袖丈20cmお酒Tシャツリカーお酒マンキャンパーイ★レアなTシャツ見つけました。メキシコのテキーラ。状態は大きなシミ汚れ破れなく、首、袖口、スソ少しよれてますが最高です。まだまだ古着として楽しんでいただけます。一点物です。探していた方どうぞ。古着とご理解の上、購入ください。神経質な方、ご遠慮ください。芸能人やインフルエンサーの方々がよく着用されている事で、ブームが起こっている古着アイテム。独特の個性的な雰囲気のあるアパレルっていいですよね。カラー···ホワイト袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）ネック···Uネック#コムドット#菅田将暉#jetrag#3Peace#西海岸古着男子古着女子柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ホワイト袖丈···半袖ネック···Uネック
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