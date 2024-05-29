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- 美品 IENA イエナ アウター ノーカラー カシミヤ混 38 M ブラウン
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商品詳細
ミルクココアのような優しいお色のコートです！○アイテム美品IENAイエナアウターコートノーカラーカシミヤ混サイズ38Mブラウン○サイズサイズ38（M）肩幅約39cm身幅約47cm袖丈約58cm総丈約82cm平置き実寸。着画はお断り致します。○素材ウール70%ナイロン20%カシミヤ10%裏ポリエステル100%○配送簡易包装にて1-2日程度で発送致します。仕事の都合で遅れる場合もございますのでご了承ください。○発送方法らくらくメルカリ便または、ゆうゆうメルカリ便のどちらかで発送致します。ご購入前にプロフィールの確認をお願い致します。10s3h1931
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