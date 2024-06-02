マイケルコース MICHEAL KORS ハンドバッグ ミディアム

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.2017年大阪高島屋にて5万円ほどで購入しております。2回ほどしか使用しておりません。マイケルコースがすきでたくさんカバンを持っていますが使用する機会がすくないため泣く泣くの出品です。大切に使ってくださる方にお譲りしたいです。サイズは素人採寸ですので【約】と記させて頂きます。横幅:約25cmマチ:約12cm縦:約22.5cm重さ:815g(肩掛けチェーン含む)高価なものですのでとても丁寧に保管してましたが長期自宅保管なのでカバーには少し汚れがございます。.