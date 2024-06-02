Moni Honolulu モニホノルル 日焼けスヌーピー・Tシャツ

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新品未使用MoniHonoluluモニホノルル日焼けスヌーピー・TシャツサイズＳ肩幅38身幅45着丈66.5他サイズ完売の人気デザインです。販売中止のデザインの為、入手困難なプリントとなります。タグのデザインが旧デザインの為、少しお値打ちに出品しています。HAWAII人気コーディネーターのマキ・コニクソンプロデュースの「MoniHonolulu」！！ハワイ限定の「日焼けスヌーピー」のアイテムはどれも可愛くてお土産や自分用にと大人気♪注意※製造時付いたと思われる汚れ・多色糸のの縫込みがございます。※首の後ろに糸のほつれがございます。・店頭直接買付の為、多少の汚れキズ等ある場合があります。・個人差・素材によってサイズの誤差が生じる場合がありますので予めご了承下さい。・写真の色合いについては撮影環境等の問題から多少実際の商品と異なる場合がございます。予めご了承下さい。※他サイトでも出品しております。売り切れの場合はご了承ください。UNITEDARROWSURBANRESEARCHJOURNALSTANDARDBEAMSSHIPSFREAK'SSTOREEDIFICEnano・universeロンハーマンMUTAムータシュプリームエイプイージー