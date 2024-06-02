IENA 半袖フリル　トップス

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商品詳細
渋谷ヒカリエにて購入2回程度の着用普段着ない色の為 出品します♪身幅 90着丈 64袖丈 肩から25素人採寸のためご容赦くださいカラー···ベージュ袖丈···半袖柄・デザイン···無地季節感···春、夏、秋
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