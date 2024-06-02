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IENA 半袖フリル　トップス
商品番号 R64933217555
商品名

IENA 半袖フリル　トップス
ブランド名 イエナ
特別価格 税込 1,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

渋谷ヒカリエにて購入2回程度の着用普段着ない色の為　出品します♪身幅　90着丈　64袖丈　肩から25素人採寸のためご容赦くださいカラー···ベージュ袖丈···半袖柄・デザイン···無地季節感···春、夏、秋
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