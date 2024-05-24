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- H\u0026M ストライプ ビックシャツ
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商品詳細
ビックシルエットのストライプシャツです新品、未使用着丈 81cm袖丈 56cm胴回り64cm(平置きの状態)6800円程で購入しました小さく折りたたんで発送します美品ですが、自宅保管ですので神経質な方は購入をお控えください返品不可
http://narcologia.ru/goods/protein801734.html
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