H\u0026M ストライプ　ビックシャツ

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ビックシルエットのストライプシャツです新品、未使用着丈 81cm袖丈 56cm胴回り64cm(平置きの状態)6800円程で購入しました小さく折りたたんで発送します美品ですが、自宅保管ですので神経質な方は購入をお控えください返品不可