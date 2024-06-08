白プルオーバーシャツ猫柄物スクラブシャツメンズレディースOK559069

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■ブランド■ScrubStar ■商品説明■アメリカ買い付け品 中古 ワークシャツ 素材： 100%コットン、 色： 白、 着心地抜群の生地感。インパクト◎のワークMixスタイル、 存在感のある総柄デザイン。被りのプルオーバー、 スッキリとした上品なシルエットでとてもお洒落。ジャンルを問わず愛用して頂けるアイテム、 『1点物ですのでお早めに』■サイズ■表記 ２XL (日本メンズ L～XL 相当) 実寸 身幅 ６６cm 肩幅 ４８cm 袖丈 ２２cm 着丈 ６９cm※ 多少の誤差はご容赦ください。■状態■中古 使用感あり。(写真参照)