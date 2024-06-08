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白プルオーバーシャツ猫柄物スクラブシャツメンズレディースOK559069
商品番号 C10685249271
商品名

白プルオーバーシャツ猫柄物スクラブシャツメンズレディースOK559069
ブランド名 Cvital
特別価格 税込 1,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

■ブランド■ScrubStar　■商品説明■アメリカ買い付け品　　　中古　　　ワークシャツ　素材：　100%コットン、　色：　白、　着心地抜群の生地感。インパクト◎のワークMixスタイル、　存在感のある総柄デザイン。被りのプルオーバー、　スッキリとした上品なシルエットでとてもお洒落。ジャンルを問わず愛用して頂けるアイテム、　『1点物ですのでお早めに』■サイズ■表記　　２XL　　　(日本メンズ　L～XL　相当)　　実寸　　身幅　６６cm　肩幅　４８cm　袖丈　２２cm　着丈　６９cm※　多少の誤差はご容赦ください。■状態■中古　使用感あり。(写真参照)
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http://narcologia.ru/goods/freezer444398.html
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