PLAY BOY シャツ プレイボーイ

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PLAYBOYシャツサイズ→S1度袖を通しました。自宅にて保存しておりましたが素人保存ですので気になる方はご遠慮ください。タバコ❌ペット❌即購入可能となります。#プレイボーイ#playboy#シャツ#柄シャツ