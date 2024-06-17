美品TIARA ティアラ 2way とろみカシュクールワンピース 羽織 コート

TIARA◇ヘリオスガウンワンピース◇定価¥28,600◼️サイト説明◼️カシュクールが大人っぽいワンピース。\u2028インナーのキャミソールはアンダードレスなので\u2028着崩れしづらいです。\u2028きれいな色味も素敵です。\u2028\u2028ワンピース本体は、肌寒い時に気軽にパサっと羽織れるアウターとしてもお召しいただけます。・*＊・.・*＊.・*＊・.・*＊.・*＊・.・*＊.・*＊汚れやキズ等のなく未使用に近い美品です。柔らかくとろみ感のある素材です。ワンピースにもコートにもなるアイテムです。 色：くすんだミントグリーンSIZE：フリー 寸法（素人採寸） 丈109cm 身幅49cm素材：ポリエステル付属品：ベルト、インナーおすすめと思う季節：春・夏・*・:.好きなブランド.:・*・#UNITEDARROWS #ユナイテッドアローズ #GALLARDAGALANTE#ガリャルダガランテ#BARNYARDSTORM #バンヤードストーム#TOMORROWLAND #トウモローランド#SpickSpan #スピックアンドスパン#ESTNATION #エストネーション#Ballsey #ボールジィ#NOBLE #ノーブル#SHIPS #シップス#Liesse #リエス#qualite#カリテ#IENA #イエナ#BEAUTYYOUTHUNITEDARROWS#ビューティーユースユナイテッドアローズカラー···グリーン柄・デザイン···無地袖丈···七分袖季節感···春、夏、秋



2023年最新】ティアラ/七分袖/ロングワンピースの人気アイテム - メルカリ



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