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美品TIARA ティアラ 2way とろみカシュクールワンピース 羽織 コート
商品番号 B51762637023
商品名

美品TIARA ティアラ 2way とろみカシュクールワンピース 羽織 コート
ブランド名 ティアラ
特別価格 税込 3,040 円
在庫状況 あり

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商品詳細

TIARA◇ヘリオスガウンワンピース◇定価¥28,600◼️サイト説明◼️カシュクールが大人っぽいワンピース。\u2028インナーのキャミソールはアンダードレスなので\u2028着崩れしづらいです。\u2028きれいな色味も素敵です。\u2028\u2028ワンピース本体は、肌寒い時に気軽にパサっと羽織れるアウターとしてもお召しいただけます。・*＊・.・*＊.・*＊・.・*＊.・*＊・.・*＊.・*＊汚れやキズ等のなく未使用に近い美品です。柔らかくとろみ感のある素材です。ワンピースにもコートにもなるアイテムです。　色：くすんだミントグリーンSIZE：フリー　寸法（素人採寸）　丈109cm　身幅49cm素材：ポリエステル付属品：ベルト、インナーおすすめと思う季節：春・夏・*・:.好きなブランド.:・*・#UNITEDARROWS　#ユナイテッドアローズ　#GALLARDAGALANTE#ガリャルダガランテ#BARNYARDSTORM　#バンヤードストーム#TOMORROWLAND　#トウモローランド#SpickSpan　#スピックアンドスパン#ESTNATION　#エストネーション#Ballsey　#ボールジィ#NOBLE　#ノーブル#SHIPS　#シップス#Liesse　#リエス#qualite#カリテ#IENA　#イエナ#BEAUTYYOUTHUNITEDARROWS#ビューティーユースユナイテッドアローズカラー···グリーン柄・デザイン···無地袖丈···七分袖季節感···春、夏、秋
http://narcologia.ru/goods/reinforcement717699.html
http://narcologia.ru/goods/navigate608430.html
http://narcologia.ru/goods/recommended815290.html

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