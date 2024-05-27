CELINEスモール トリフォールド ウォレット

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商品詳細
セリーヌスモールトリフォールドウォレット色：Raspberryラズベリー購入時期：2019.9購入場所：ジュレヤフーショップ付属品は画像10に載せてます。使用期間：3年以内(個人の主観もありますが、小銭入れを除き、綺麗な方かと思います。)セリーヌの文字かすれほぼなし。小銭部分など使用感ありますが、大きな傷、大きな汚れ等なく、まだまだお使い頂けるかと思います。黒ずみや(小銭部分、お札入れ)、使用の際に出来きるガード後の線など(8、9枚目画像)ある為、やや傷汚れありにしました。財布形/開け口···三つ折り素材···レザー(本革)柄・デザイン···無地
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セリーヌ スモール トリフォールドウォレット | labiela.com
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