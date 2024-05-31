LA7134 マックスマーラ ドレープワンピース 黒ブラック リボン M

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商品詳細
MaxMaraStudioステュディオノースリーブフォーマルドレスパーティーVネックカシュクール風ストレッチウエストゴムご覧頂きありがとうございます。当アカウントではレディースブランド服やブランドバッグ・小物を中心に販売しています。 “商品状態ランク”→A Sー未使用orほぼ新品同様の状態Aー比較的程度の良い中古の状態Bー目立たないが多少の傷や汚れのある状態Cー大きな傷や汚れのある状態 “状態説明”→中古ですが比較的良好な状態となります。 “サイズ” 着丈102/肩幅30/身幅45/袖丈/裄丈 ウエスト/股上/股下/総丈/渡り幅/裾幅 全て実寸平置きでcm表記となります。多少の誤差はご了承下さいませ。 “素材”(％表記)→画像にてご確認くださいませ。 “生産国”→画像にてご確認くださいませ。 \"購入元\"→大手ブランド買取店（鑑定済み）又はブランドオークション（鑑定済み）となります。 ※︎基本的に土日を含まずに支払日から2-3日以内に発送可能です。※︎出来る限り綺麗に梱包し発送させて頂きます。※︎実際の色味と変わらないように撮影していますがお使いのPCやスマホ環境により若干変わってしまう場合がございます。※あくまで一度人の手に渡った中古品となります。サイズ、イメージ違い、使用感が気になる方はご遠慮お願いします。 #LLAAL※
http://narcologia.ru/goods/navigate592830.html
http://narcologia.ru/goods/diamond530958.html
http://narcologia.ru/goods/parenthesis684444.html
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