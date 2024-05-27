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商品詳細
◆ご覧いただきありがとうございます。◆鈞窯青磁の茶碗。艶やかな肌質と胴から腰にかけて流れるようななだらかな曲線が美しい逸品です。◆仕覆（仕服）が付属します。龍村平蔵作の藤種緞子の古布で誂えました。◆筆で点を書いたような見込み正面の景色に趣きがあります。画像でご確認ください。#抹茶#茶道#茶道具#龍村平蔵#名物裂#袋茶碗
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http://narcologia.ru/goods/recommended84090.html
http://narcologia.ru/goods/waveform612217.html
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鈞窯青磁茶碗 仕覆 龍村平蔵 茶道具 - 陶芸
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