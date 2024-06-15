エバゴス ebagos カゴバック

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ご覧頂きありがとうございます。エバゴスebagosのバッグです。ラタン×レザーサイズは縦 約16cm横 約19cmマチ約14cmとなっております。多少の誤差はお許しください。ほとんど使用した記憶がないので綺麗だとは思いますが、エバゴスの性質上神経質な方はご購入をお控え下さい。保存袋はシワや色褪せがあります。長期自宅保管の為、USED品にご理解のある方のみご購入をお願い致します。