✨新品 未使用✨SAINTLAURENT TOY ショッピング トート

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商品詳細
閲覧頂き誠にありがとうございます(*˘︶˘*).。.:*♡匿名配送で送料無料！即購入大歓迎です！▽ブランド名SAINTLAURENT▽アイテムショッピングトート▽カラーホワイト白▽素材カーフレザー/ポリウレタン▽サイズ*サイズ：約高さ35cm×上辺38cm×底辺30cm×奥行8.5cm×*ハンドル55cm×重量0.68kg*ポーチ:縦11cm×横21cm▽購入元イタリアの正規店にて購入鑑定済の正規品です。ご安心してお買い求め下さい。⚠サイズ感につきましては、サイズ欄をご確認くださいませ。⚠タイトル、説明にない撮影小物類は付きません。▽出来る限り、丁寧、迅速にご対応させて頂きます。*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～その他様々なブランド品を出品しています♪#14LINE出品一覧ぜひご覧になってください♪*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～管理番号:AB0088
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