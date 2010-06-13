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シビラ　総刺繍　ワンピース
商品番号 Y65002265612
商品名

シビラ　総刺繍　ワンピース
ブランド名 シビラ
特別価格 税込 2,660 円
在庫状況 あり

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商品詳細

着丈　94cm身幅　40cmウエスト　34cm若草色の総刺繍が素敵です♪スカート部分がタックがあり体型隠せて、スタイル良く見えます！上品で可愛いです！裏地はありません
http://narcologia.ru/goods/contemplate683277.html
http://narcologia.ru/goods/perpetual454746.html
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