最終値下げ未使用　高級翡翠　糸魚川　30万以上　俵形連結　翡翠ネックレス　50㎝

未使用です。旅行先（糸魚川）で購入してもらったものの、一度もつけることなく箱にしまっていたのです。購入価格、税込で30万円超えていた記憶です。1点ものです。保証書無し。翡翠がお好きな方に。価格交渉は、コメントにください。俵形で、7mmのものから最大2センチ元箱にいれてらくらくメルカリ便発送します。こちらは、返品は性質上お受けできません。ご了承くださいませ。



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