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最終値下げ未使用　高級翡翠　糸魚川　30万以上　俵形連結　翡翠ネックレス　50㎝
商品番号 P71682543369
商品名

最終値下げ未使用　高級翡翠　糸魚川　30万以上　俵形連結　翡翠ネックレス　50㎝
ブランド名 Pvital
特別価格 税込 13,050 円
在庫状況 あり

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商品詳細

未使用です。旅行先（糸魚川）で購入してもらったものの、一度もつけることなく箱にしまっていたのです。購入価格、税込で30万円超えていた記憶です。1点ものです。保証書無し。翡翠がお好きな方に。価格交渉は、コメントにください。俵形で、7mmのものから最大2センチ元箱にいれてらくらくメルカリ便発送します。こちらは、返品は性質上お受けできません。ご了承くださいませ。
http://narcologia.ru/goods/conception836157.html
http://narcologia.ru/goods/secretarial582116.html
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