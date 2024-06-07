かわいい キャリーケース [ホワイト] Ｍサイズ【４～７泊用】019M

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■Мサイズ【ハンドル・キャスター部含む】【Ｍサイズ】4泊5泊6泊7泊用【全体サイズ】H68cm*W45cm*D27cm【重量】約3.2kg【容量】約48L■ボディ\u003e\u003e軽さと頑丈さを本体にはＡＢＳを使用。ファスナータイプで軽いのも加え、超軽量化を実現表面は傷キズや汚れが目立たないエンボス デコボコ シボ加工■キャスター\u003e\u003e動かしやすい４輪タイプのダブルキャスター３６０度回転の大型車輪の合計８輪の車輪を搭載。キャスターもグレードを上げ、静かな加工です。■ロック\u003e\u003eカギをなくす心配がないＴＳＡダイヤルロック式■ハンドル\u003e\u003e軽量アルミハンドル装備キャリーケースの命の一つ、キャリー持ち手部がアルミ設定なので移動がとてもラクラク。■内装\u003e\u003eシンプルで機能的な収納スペース収納スペースの片側にメッシュポケット付きの仕切りが付いています。もう片側にはベルトタイプのクロスバンド付きで、移動中も中の荷物を安心固定。【必ずお読みください】輸入商品のため輸送の際に多少の小キズや汚れがある場合がございます。【ご購入時のお願い】購入前にコメントお願いします人気商品のため品切れになっている可能性がございます【送料に関して】送料無料で発送をさせていただいておりますが北海道・沖縄は別途、1,000円を送料としてご負担いただいております。【お値段について】ぎりぎりのお値段ですので、お値引きのご相談はご遠慮ください。【返信および発送について】土・日・祝日は発送が出来ません土・日・祝日・平日１７時以降は返信が出来ません。#BASILO#BASILO019#BASILO019M#キャリーバッグ#スーツケース#キャリーケース#キャリーバック#かわいい#おしゃれ#旅行#女子旅#ひとり旅#国内旅行#トラベル#海外旅行#tsaロック#旅のお供