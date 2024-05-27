SLOBE IENA レーヨンボイルギャザースリーブブラウス ベージュ



レーヨンボイルギャザースリーブブラウス◇ | 417 EDIFICE / SLOBE ...



レーヨンボイルギャザースリーブブラウス（シャツ／ブラウス）｜SLOBE ...



レーヨンボイルギャザースリーブブラウス



レーヨンボイルギャザースリーブブラウス（シャツ／ブラウス）｜SLOBE ...



レーヨンボイルギャザースリーブブラウス◇ | 417 EDIFICE / SLOBE ...



レーヨンボイルギャザースリーブブラウス（シャツ／ブラウス）｜SLOBE ...



SLOBE IENA（スローブイエナ）の「レーヨンボイルギャザースリーブ ...



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レーヨンボイルギャザースリーブブラウス◇ | 417 EDIFICE / SLOBE ...



レーヨンボイルギャザースリーブブラウス | スローブ イエナ(SLOBE ...



SLOBE IENA本社Sallyさんのシャツ/ブラウスを使ったコーディネート ...



レーヨンボイルギャザースリーブブラウス（シャツ／ブラウス）｜SLOBE ...



SLOBE IENA - 専用 カラーリネンギャザースリーブブラウス【イエロー ...

最終値下げ数回着用です。目立つ大きなダメージはありません。羽織としても使えます。【2022SS】SLOBEIENA昨年もご好評頂いたレーヨンボイルシリーズ。レーヨン混の柔らな落ち感と清涼感の楽しめるボイル素材を採用。程よく透け感のある素材感にあわせてふんわりと女性らしいシルエットのギャザースリーブに仕上げました。落ち感のある上品な素材感なのでカジュアルになりすぎず、休日からオフィスシーンなど幅広く活躍してくれます。首元には程よく抜け感があり、ボタンを閉めても女性らしい印象に。窮屈感のないゆったりとしたサイズ感で着心地も抜群。手洗い可能で肌離れも良く羽織りにも最適なブラウスです。テイスト・シーン···キレイめ、オフィスカジュアル、大人可愛い、カジュアル色···ベージュ袖丈···長袖柄・デザイン···無地/ワンポイントテイスト・シーン···キレイめ、オフィスカジュアル、大人可愛い、カジュアル色···ベージュ袖丈···長袖柄・デザイン···無地/ワンポイント