カットジャカード ショートスリーブ シャツ ビューティアンドユース

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USEDです。1回着用、1回お洗濯しました。汚れ、傷はありません。写真にてご確認をお願いします。状態をご理解、ご納得のうえご購入をお願いいたします。USEDのご理解、ご納得いただける方どうぞよろしくお願いいたします。*発送は送料の関係上、小さく折り畳み圧縮した状態でお送りいたします。ご了承ください。コメント不要、専用•取置き不可、即購入OKです。ご購入ご検討の際はプロフィールもご確認お願いします。どうぞよろしくお願いします☆サイズ M素材：ポリエステル44％レーヨン40％ナイロン16％～以下、公式サイトより～春夏スタイルの羽織に最適なカットジャカードシャツ■デザイン表情のある素材を活かし、形はシンプルに仕上げたショートスリーブシャツ。やや透け感があり、涼し気なムードがシーズンスタイルにぴったりの一着です。前を閉めてシャツとしてはもちろん、ボタンを開けて羽織としてもご着用いただけます。■素材ペイズリー部分と無地部分の凹凸差や、カット部分のフリンジ感が華やかな、カットジャカード生地を使用。ご自宅で手洗い可能な利便性も魅力です。■コーディネートきれいめパンツに合わせ大人な雰囲気にまとめたり、カーゴパンツやラップパンツなどのボリュームボトムでカジュアルに着こなすのもおすすめです。============================裏地：なし透け感：ややあり伸縮：なし光沢感：なし============================カラー...ホワイト袖丈...半袖柄・デザイン...花柄柄・デザイン...無地季節感...春季節感...春、夏季節感...春、夏、秋