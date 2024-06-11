Y2K USA製 on_trend \

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商品詳細
閲覧ありがとうございます。ご機嫌いかがでしょうか？(^^)こちらはY2KUSA製古着on_trend\"HOLLYWOOD\"LAハリウッド街並みグラフィックキラキララメタイトTシャツです。色✔️黒素材✔綿100％サイズ✔L実寸サイズ✔着丈64ｃｍ身幅44ｃｍ袖丈9ｃｍ肩幅38cmユーズドで、若干の使用感がございますが全体的に状態の悪くない商品です。即購入OKです！管理番号：M7786（ネ）
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