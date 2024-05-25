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ヴィンテージ　ペイズリー柄　柄シャツ　グレー　ポリシャツ　長袖シャツ
商品番号 L93364557167
商品名

ヴィンテージ　ペイズリー柄　柄シャツ　グレー　ポリシャツ　長袖シャツ
ブランド名 Lvital
特別価格 税込 1,440 円
在庫状況 あり

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商品詳細

#Ritz✈︎フォロー割り実施中！！◆フォロー様及びフォロー頂ける方のみ値引き交渉承ります◆#ご購入頂ける値段を提示下さい♪フォロー、コメントを頂きました方には値下げ可能額でありましたら対応したいと思いますので宜しくお願い致します。是非　#フォロー#コメント　お待ちしております。【商品名】古着　ヴィンテージ　ペイズリー柄柄シャツ　レトロ　ブラウス　長袖ふるじょ　古着女子【商品情報】☑︎ブランド：-☑︎サイズ：XL相当※ご購入にあたり詳しくは、平置き寸法にてご確認下さい。☑︎色柄：グレー☑︎素材：ポリエステル100%☑︎状態：目立った傷や汚れはなく問題なく着用可能です。人気のペイズリー柄ブラウスアンティークレトロ品雰囲気抜群の一点物ヴィンテージ品の為、唯一無二通年通してご活用可能です。おすすめのアイテムです！早い者勝ちですので、お探しの方は是非！サラッとご着用いただける一着一点物の古着でお洒落をお楽しみ下さいませ♫柄シャツ　ヴィンテージ　アメカジ　昭和レトロ　クラシカルコーデがお好きな方にもおすすめです◎韓国　韓流ファッション　古着ファッションから古着MIXや個性派ファッションスタイルなどにもマッチしおススメです(^^)※詳しくは、平置き寸法をご参考にお願い致します。※申し訳ございませんが着画及び〇〇○㎝/〇〇㎏/大きい小さい等のご質問は、平置き寸法にてご確認下さい。☑︎平置き寸法着丈前側75㎝後側69.5㎝身幅50.5㎝肩幅54.5㎝袖丈51.5㎝素人採寸の為、誤差ご了承ください。★また、幅広い出品をしております。↓↓↓↓#Ritz一覧主にヴィンテージレトロアート古着80's90'sブラウス　ベスト　スーツ　ジャケットスニーカーなど出品していきます♪また、ユニセックスで着用できるモードストリートスポーツMIXなデザインが主となります♪ご質問、コメントお気軽にお待ちしております。
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