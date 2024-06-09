すとぷり ペンライトセット

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・こちらすとぷりのペンライトセットになります。グッズ整理の為出品します。・数回ライブにて使用しましたが、暗所にて大切に保管していたので、傷や汚れ等ないかと思いますが、神経質な方は御遠慮ください。・出品するか迷っている為、大切にして頂ける方のみのご購入でお願い致します。・バラ売り△(多少お値段高くなりますがご了承ください)・電池は抜いての発送となります。【トラブル防止のため必ずお読みください】・ペット＆喫煙者はおりません。・新品、未使用の商品ですが自宅保管の為、神経質な方のご購入はお控えください。・お使いの機器や明るさによって写真と色味等が多少違う場合がございます。すとぷりすとろべりーぷりんすジェルくんなーくんさとみくんるぅとくんころんくん莉犬くんすと3すと4すと5すと6すと7すと8すと9すと10すとねくすとらぶすとすたペンライトまとめ売り人気タイトル...すとぷりグッズ種類...その他