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chico 裾ロゴクロップドタンクトップ
商品番号 L56009760462
商品名

chico 裾ロゴクロップドタンクトップ
ブランド名 チコ
特別価格 税込 1,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

可愛いと思い購入しましたが、着る機会がない為出品しました。試着程度の着用のみです。汚れ等はなく綺麗な状態になります。売り切りたい為お値下げ交渉承ります。
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