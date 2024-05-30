現行日本製　ラコステ　L1212　ポロシャツ６ベージュ鹿の子LACOSTE

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着用によるあたりはありますがまだまだ着れると思います。サイズアウトした為出品致します。現行品 日本製 ラコステ L1212 半袖ポロシャツ ６ XXL ベージュ モカ 鹿の子 LACOSTE柄・デザイン...無地カラー...ベージュ袖丈...半袖季節感...夏