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現行日本製　ラコステ　L1212　ポロシャツ６ベージュ鹿の子LACOSTE
商品番号 F34637345414
商品名

現行日本製　ラコステ　L1212　ポロシャツ６ベージュ鹿の子LACOSTE
ブランド名 ラコステ
特別価格 税込 2,470 円
在庫状況 あり

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商品詳細

着用によるあたりはありますがまだまだ着れると思います。サイズアウトした為出品致します。現行品　日本製　ラコステ　L1212　半袖ポロシャツ　６　XXL　ベージュ　モカ　鹿の子　LACOSTE柄・デザイン...無地カラー...ベージュ袖丈...半袖季節感...夏
http://narcologia.ru/goods/providence148994.html
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