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REKISAMI レキサミ　レースブラウス　グリーン
商品番号 Q87070881737
商品名

REKISAMI レキサミ　レースブラウス　グリーン
ブランド名 レキサミ
特別価格 税込 1,750 円
在庫状況 あり

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商品詳細

REKISAMIレキサミのレースブラウスです！4年程前に購入し、2回程着用のみですが、付属のキャミソールの内側に少しシミがございます。（写真5枚目掲載）
http://narcologia.ru/goods/revamp310122.html
http://narcologia.ru/goods/response54642.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming769192.html
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