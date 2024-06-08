REKISAMI レキサミ　レースブラウス　グリーン

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商品詳細
REKISAMIレキサミのレースブラウスです！4年程前に購入し、2回程着用のみですが、付属のキャミソールの内側に少しシミがございます。（写真5枚目掲載）
http://narcologia.ru/goods/revamp310122.html
http://narcologia.ru/goods/response54642.html
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