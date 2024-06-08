31日までの出品♡FRED PERRYポロシャツ G12/157

ご覧くださりありがとうございますFREDPERRYポロシャツ半袖2回程度の着用回数少ない商品洗濯後自宅保管サイズ(約)ブランド表記UK12※サイズは計測を参考にして下さい着丈62cm身幅47cm(平置き)素人採寸、検品になりますのでご了承ください(*ᴗ͈ˬᴗ͈)”✱小さくしての梱包になります洗濯をしておりますので状態など必ずご確認お願い致します自宅保管、中古品にご理解頂ける方よろしくお願い致します以上ご納得の上のご購入のご決断をお願い致します#FREDPERRY#ポロシャツ



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