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31日までの出品♡FRED PERRYポロシャツ G12/157
商品番号 O42165197710
商品名

31日までの出品♡FRED PERRYポロシャツ G12/157
ブランド名 フレッドペリー
特別価格 税込 2,356 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧くださりありがとうございますFREDPERRYポロシャツ半袖2回程度の着用回数少ない商品洗濯後自宅保管サイズ(約)ブランド表記UK12※サイズは計測を参考にして下さい着丈62cm身幅47cm(平置き)素人採寸、検品になりますのでご了承ください(*ᴗ͈ˬᴗ͈)”✱小さくしての梱包になります洗濯をしておりますので状態など必ずご確認お願い致します自宅保管、中古品にご理解頂ける方よろしくお願い致します以上ご納得の上のご購入のご決断をお願い致します#FREDPERRY#ポロシャツ
http://narcologia.ru/goods/perpetual885046.html
http://narcologia.ru/goods/encourage526072.html
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