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シャネル　ココマーク　ターンロック　イヤリング 95A ヴィンテージ
商品番号 L40313807835
商品名

シャネル　ココマーク　ターンロック　イヤリング 95A ヴィンテージ
ブランド名 シャネル
特別価格 税込 17,179 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【ブランド名】シャネル/CHANEL【タイプ】ココマークターンロック【対象】レディース【サイズ】約2.8×2.0cm【購入先】ブランド正規店、又はAACD日本流通自主管理協会、ATF全国質屋ブランド品協会認定の古物市場やや小傷御座いますがまだまだ問題なくご使用頂けます。B0928103
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