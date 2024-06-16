bizoux ビズー ブリジッタ K18 オパール エチオピア ペンダントトップ

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bizouxオパール(エチオピア産)K18YGブリジッタペンダントトップ写真無加工です現在は廃盤になってしまっています。デザインはとても気に入っているのですが、最近はロングネックレスを好んで使っている為。（ロングとして使うには小さい）遊色はかなり綺麗に出ます。緑が強いですが、赤味もあります。保証書は名前を切り取ってお付けいたします。内径が小さい為、写真4枚目のようなスライドピン式でないと通りません。修理屋さんでロー付け修理（2000円程度）をお願いすれば、お手持ちのチェーンに通すことも出来ます。【付属品】・bizouxの保証書、説明書ケース、白箱、ショッパーをご希望の場合は+1000円で付属可能です※すり替え防止の為返品不可です#アガット#ビズー#ベーネベーネ#bizoux#agete#benebene#オレフィーチェ#avaron材質...K18(18金)