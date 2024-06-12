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【激カワイエロー♡】TORY BURCH チェーンショルダー
商品番号 Q98837571731
商品名

【激カワイエロー♡】TORY BURCH チェーンショルダー
ブランド名 トリーバーチ
特別価格 税込 2,584 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただき有難うございます。★プロフィール必読★是非フォローお願いします！トリーバーチ　イエローチェーンショルダーレザーお洒落　パーティー　激カワサイズ実寸　　　横約25cm縦約18cm奥行き約7cm商品の状態Cやや小傷や使用感はございますが目立ったダメージのない良品S:新品A:美品でほぼ使用感がないコンディションB:美品で若干使用感はあるものの、目立ったダメージが無い古着のコンディションC:使用感あり、小さなダメージや変色が見られる状態D:目立つダメージがあるが古着として着用可能E:ジャンク品、要リペア●その他、注意事項：素人採寸のため若干の違い、また、写真をご確認の上、中古品であるということをご理解いただきご購入をお願いします。カラー···イエロー
http://narcologia.ru/goods/contemplate234177.html
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