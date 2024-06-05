エルメス　ツイリー　シルク　金具　スカーフ　バンダナ　オレンジ

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エルメス ツイリー シルク 金具 スカーフ バンダナエルメスHERMESのツイリーです。金具の様なものが描かれたお洒落なオレンジカラーの品です。ツイリーはさまざまな使い方が出来るため、1本あると便利でアレンジ力の高いスカーフです。程度も良好な状態で、永く使用頂けます。ブランド エルメス HERMESカラー オレンジ素材 シルクサイズ 幅5cm 全長85cm発送方法 ネコポス状態端に若干の汚れがあります。全体的には綺麗な状態の品です。古物市場で購入しました。中古品となりますので、ご理解頂ける方でお願い致します。管理番号 16541020230305