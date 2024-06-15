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- Derek Lam 10 Crosby フリルノースリーブシャツ サイズ4
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商品詳細
フリルノースリーブシャツストライプに花柄デザインがのっていて、首もとを紐で結ぶデザインで、少し凝ったデザインが素敵です。特に目立った傷や汚れはありませんが、よく使っていたので、やや傷や汚れありの状態記載にしています。
http://narcologia.ru/goods/Taipei257071.html
http://narcologia.ru/goods/sci-fi418847.html
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