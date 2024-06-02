煎茶道具 博山作 古楠製 刳り貫き煎茶盆 自然体盆 銘木☆美しい木目☆時代物

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商品詳細
煎茶道具博山作古楠製刳り貫き煎茶盆自然体盆銘木☆美しい木目☆時代物★5D0823サイズ(約):長さ31cm、幅19cm、高さ3cm、重さ248g種類...茶道具
http://narcologia.ru/goods/recycling772114.html
http://narcologia.ru/goods/mythic5335.html
http://narcologia.ru/goods/contemplate306377.html
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