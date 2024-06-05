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Joslin リネントップス ベージュ
商品番号 R44704158413
商品名

Joslin リネントップス ベージュ
ブランド名 Rswirl
特別価格 税込 1,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Joslin4EDENLINENTRAPEZETOPFLAX未使用リネントップスノースリーブベージュ4枚目以降のお色です長めのリボンでボリュームを作るのがポイントリボンは先が太くなるデザインですレース部は透けていますので気になさる方はインナーが必要かと思います似合わない気がして試着のみ未使用のまま保管しておりました試着時、保管時のシワがあります、ご利用ください身幅50着丈72カラー···ベージュ袖丈···袖なし参考価格　260ドル
http://narcologia.ru/goods/response429542.html
http://narcologia.ru/goods/injure28667.html
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