Joslin リネントップス ベージュ

Joslin4EDENLINENTRAPEZETOPFLAX未使用リネントップスノースリーブベージュ4枚目以降のお色です長めのリボンでボリュームを作るのがポイントリボンは先が太くなるデザインですレース部は透けていますので気になさる方はインナーが必要かと思います似合わない気がして試着のみ未使用のまま保管しておりました試着時、保管時のシワがあります、ご利用ください身幅50着丈72カラー···ベージュ袖丈···袖なし参考価格 260ドル



リネン クロップドブラウス カットアウト かぎ針編みトリム



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