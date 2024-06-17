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- レディース ヴィンテージ ヴェルサーチ＜金ボタン 半袖シャツ＞M609c
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商品詳細
※即購入OKです！送料無料！！☆フォロワー割引☆フォローで300円割引いたします！フォローして二点購入で合計金額から1000円引き！ヴェルサーチ多数出品しています➡ #ピッコリーナヴェルサーチ#ピッコリーナレディース#ピッコリーナヴィンテージ定番からビンテージやブランドの古着を多数扱っています！⬇︎⬇︎⬇︎⬇︎⬇︎⬇︎#古着屋ピッコリーナ神戸⬆︎⬆︎⬆︎⬆︎⬆︎⬆︎………………………………………………………………●商品説明●■柔らかな生地で肌触り良く着て頂けます■ゆったりとしたサイズ感でゆるっとだぼっと着ていただけます■ヴィンテージの希少性の高い商品です【カラー】イエロー【表示サイズ】Lサイズ（以下の実寸サイズをご参考ください）【着丈】約75㎝【身幅】約53㎝【コンディション】A胸ポケットフラップ、サイド裾に薄い汚れがありますが、目立った傷はなく美品です。写真を参照いただきますようお願いいたします。【S】新品未使用品【A】若干の使用感はあるが綺麗な商品【B】古着ゆえの使用感または小さな傷はあるが、全体的に目立った汚れはなし【C】使用感や目立つ汚れがある※配送について15時までのご購入（ご入金）で即日発送いたします。翌日にはお届けできます！（一部地域を除き）それ以降はご購入日の翌日になります！※土日祝日お休みです。
http://narcologia.ru/goods/traverse173226.html
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