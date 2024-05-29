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【美品】MSGM レディース　Tシャツ　ロイヤルブルー Sサイズ
商品番号 F99362708546
商品名

【美品】MSGM レディース　Tシャツ　ロイヤルブルー Sサイズ
ブランド名 エムエスジイエム
特別価格 税込 1,665 円
在庫状況 あり

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商品詳細

MSGMのTシャツSサイズです。162センチでぴったりでした。三田のアウトレットで購入しました。着用回数は5回程度です。商品説明↓ロイヤルブルー、ホワイト、コットン、フロントにロゴプリント、クルーネック、ショートスリーブ、ストレートな裾。素材コットン100%洗濯方法お洗濯の際には必ず手洗いして下さい。#MSGM#msgm柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ブルー袖丈···半袖ネック···Uネック
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