【美品】MSGM レディース　Tシャツ　ロイヤルブルー Sサイズ

MSGMのTシャツSサイズです。162センチでぴったりでした。三田のアウトレットで購入しました。着用回数は5回程度です。商品説明↓ロイヤルブルー、ホワイト、コットン、フロントにロゴプリント、クルーネック、ショートスリーブ、ストレートな裾。素材コットン100%洗濯方法お洗濯の際には必ず手洗いして下さい。#MSGM#msgm柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ブルー袖丈···半袖ネック···Uネック



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