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商品詳細
オンラインストアにて購入致しましたが、使用しないため出品致します。1度着用しております。目立つ汚れ等ございませんが神経質な方は御遠慮ください。
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snidel オーガンジーシースルーブラウス NVY - シャツ/ブラウス(長袖/七分)
SNIDEL オーガンシースルーブラウス NVY www.krzysztofbialy.com
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