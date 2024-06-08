HoneyCinnamon 配色リボン丸襟トップス

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カラー···ピンク袖丈···半袖季節感···春、夏未着用ですが、封を開けているものです。タグはついておりませんのでご了承くださいリボンは取り外し可能のものです。傷、汚れ等ありません。2022年頃に購入したものです量産量産型量産型コーデブラウス