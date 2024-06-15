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オールドコーチショルダーバッグ　USA
商品番号 I17771064920
商品名

オールドコーチショルダーバッグ　USA
ブランド名 コーチ
特別価格 税込 5,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

オールドコーチショルダーバッグ　　プラザバッグ　USA色　ブラック縦　　約20cm横　　　25cmマチ　　9cmショルダー約115チャック式内ポケット　1バッグの正面上蓋に、傷ではないのですが光の当たり具合で筋のような折りジワがみえたりします(写真でご確認下さい)ご理解のうえご購入ください角スレ破れ汚れなどなく全体的に綺麗な状態です。ご不明な点がございましたらコメント宜しくお願い致します。
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