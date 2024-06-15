オールドコーチショルダーバッグ　USA

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オールドコーチショルダーバッグ プラザバッグ USA色 ブラック縦 約20cm横 25cmマチ 9cmショルダー約115チャック式内ポケット 1バッグの正面上蓋に、傷ではないのですが光の当たり具合で筋のような折りジワがみえたりします(写真でご確認下さい)ご理解のうえご購入ください角スレ破れ汚れなどなく全体的に綺麗な状態です。ご不明な点がございましたらコメント宜しくお願い致します。