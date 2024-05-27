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サルバトーレフェラガモ SalvatoreFerragamoカードケース名刺入れ
商品番号 X33836673659
商品名

サルバトーレフェラガモ SalvatoreFerragamoカードケース名刺入れ
ブランド名 サルヴァトーレフェラガモ
特別価格 税込 5,160 円
在庫状況 あり

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商品詳細

更に大幅再❤️値下げ新品未使用タグありイタリア製使用するつもりで箱は処分してますのでお安くお譲りしたいです。定価¥49500尚、自宅保管につき、念入りにチェックしておりますが、見落としなどの傷や汚れがある場合がございます。お気になされる方、完璧を求める方は購入をお控え下さいます様、お願い申し上げます。
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