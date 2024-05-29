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【未使用に近い】◇トリーバーチ◇ キルティング レザー / ブラック 折り財布
商品番号 O98832386317
商品名

【未使用に近い】◇トリーバーチ◇ キルティング レザー / ブラック 折り財布
ブランド名 トリーバーチ
特別価格 税込 6,292 円
在庫状況 あり

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商品詳細

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■説明文、画像をよくよくご確認くださいませ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■※※※大幅値下げはお断りしております※※※この度は数多くの出品者の中からご覧いただき誠に有難うございます。■ぽってりとしたキルティングデザインが可愛いトリーバーチの折り財布。■フロントにはトリーバーチを象徴するゴールドのブランドロゴがデザインされ、程よいアクセントをプラス。■各種ポケットもしっかりと備わっておりますので、お札やレシートなど分けて収納することができますので、使い勝手が良いのも嬉しいポイントです。【状態】・外観使用感を感じさせない【未使用に近い状態】ですので、【安心して】お買い求め頂けます。神経質な方や自宅保管品にご理解いただけない方のご購入はご遠慮くださいませ。※状態は画像をよくご確認くださいませ。・内側各種ポケット、コインケースに汚れはなく問題ございません。【購入】・約2年半前に京都の大丸で購入。【付属品】・なし【素材】・レザー【財布のサイズ】縦約9.5㎝×横約15㎝×厚さ2.5㎝【形状】・折り財布【仕様】・札入れ×1・フリーポケット×4・カードポケット×10・コインケース×1★注意事項★※1価値観、感覚の違いでトラブルとなる恐れがございますので、ヴィンテージ、アンティーク商品にご理解のない方、神経質な方はご購入をお控え申し上げます。※２モニターにより、色の見え方が実際の商品と異なることがございます。※３即購入された場合は説明文と画像をご確認いただき、　　ご納得頂いた上でのご購入と判断させていただきます。230629A26きうきあ
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