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マウログリフォーニ　MAURUO GOVERNA 巾着バッグ
商品番号 A34630038857
商品名

マウログリフォーニ　MAURUO GOVERNA 巾着バッグ
ブランド名 マウログリフォーニ
特別価格 税込 5,445 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー:ライムショルダー内側と、バッグの口角にポツッと剥がれありますがあまり目立ちません。中は綺麗です。中古品になります。完璧なものをお求めの方はお控え下さい。素人検品ですので、小さな見落としがある場合あります。横29縦23マチ10ショルダー高さ22(肩にかけれます。)素人採寸です。多少の誤差はご理解下さい。
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