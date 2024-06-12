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商品詳細
カラー:ライムショルダー内側と、バッグの口角にポツッと剥がれありますがあまり目立ちません。中は綺麗です。中古品になります。完璧なものをお求めの方はお控え下さい。素人検品ですので、小さな見落としがある場合あります。横29縦23マチ10ショルダー高さ22(肩にかけれます。)素人採寸です。多少の誤差はご理解下さい。
http://narcologia.ru/goods/stealth715876.html
http://narcologia.ru/goods/sci-fi769147.html
http://narcologia.ru/goods/housekeeper972809.html
マウログリフォーニ MAURUO GOVERNA 巾着バッグ-
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