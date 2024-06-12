本革　最高級トゴレザー　ハンドバッグ ＃58

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商品詳細
たむたむ工房 m7770058★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★こちらから、たむたむ工房が出品しているレディースバッグ/小物が確認できます↓ ↓ ↓ #レディースバッグ小物ｂｙたむたむ工房★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★大感謝複数割キャンペーン中!!!2個→300円割引3個→600円割引※期間限定のため予告なく終了する場合もございます。予めご了承下さいませ。※大サイズをお届け致します。ご覧頂き、誠にありがとうございます。熟練の職人が1つずつ丁寧に製作縫製した拘りのハンドメイドの逸品。「ずっと大切に使って欲しい」「本当に良い物を選んで欲しい」そんな想いで一つ一つ作っています。通常価格58000円【サイズ大】底18cm×22cm高さ21cm をお届け致します。早い者勝ちです！☆最高級プレミアム本革☆最高レベルの革を厳選したトゴレザーを使用。革本来の質感と手触りが非常に美しく柔らかく、形をキープしながらも特有のクッタリ感を出しています。末長くご愛用頂ける逸品です。新品未使用 【サイズ大】底18cm×22cm高さ21cm【重さ】530g【カラー】ブラック【革の厚さ】2mm他とは違う品質をお確かめ頂きたいです他にもハンドメイドのノーブランド財布(サイフ)、バッグ(カバン鞄)、レザー、革小物など出品していますので是非他の出品もご覧ください。新品未使用ハンドメイドメンズレディース革※サイズ展開【大サイズ】底18cm×底22cm高さ21cm上部最大37【小サイズ】底18cm×底13cm高さ18cm上部最大30注意事項・お使いのスマホ、PCのモニター環境、撮影の光の当たり具合によりお手元に届いた際に、色味が違ってみえる場合がございますので予めご了承ください。・商品は丁寧にお包みしますが、簡易包装にて発送させて頂きます。箱はつきませんのでご了承ください。・プレゼント包装は有料にて財布サイズのみ対応致します。（別途200円でベルベッドの巾着をお付け致します）上記、ご納得、ご了承頂いた上でご購入お願い致します。
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