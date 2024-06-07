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ブルガリ トートバッグ コレツィオーネ ロゴ プリント pvc レザー ブラウン
商品番号 Q18539016828
商品名

ブルガリ トートバッグ コレツィオーネ ロゴ プリント pvc レザー ブラウン
ブランド名 ブルガリ
特別価格 税込 3,237 円
在庫状況 あり

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商品詳細

✨ブランド名　ブルガリBVLGARIトートバッグハンドバッグ肩掛け手提げ手持ちコレツィオーネプリントビジネズバッグA4資料通勤ロゴレディース✨カラー　　　　ブラウン系茶色系✨素材pvcレザー✨サイズ　高さ　　　　　約21.5cm　横幅　　　　　約28-36cm　マチ　　　　　約12cm　ハンドル　　　約18cm素人寸法なので多少の誤差はお許し下さい(*_*)✨付属品チャーム✨状態　　　　一般的な中古品となっており、表面に黒ずみなどございますが、もちろんまだまだご使用可能です♪綺麗にリペア(元の状態に戻す)をしている場合もあります(＾＾)✨購入先古物市場✨配送配送までに1〜2日程頂いてますが、もし遅れる場合があればご連絡させて頂きます！購入前にプロフィールをご確認下さい^^ecooku7150B
http://narcologia.ru/goods/voiceless554059.html
http://narcologia.ru/goods/secretarial652316.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming180692.html
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