ブルガリ トートバッグ コレツィオーネ ロゴ プリント pvc レザー ブラウン

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✨ブランド名 ブルガリBVLGARIトートバッグハンドバッグ肩掛け手提げ手持ちコレツィオーネプリントビジネズバッグA4資料通勤ロゴレディース✨カラー ブラウン系茶色系✨素材pvcレザー✨サイズ 高さ 約21.5cm 横幅 約28-36cm マチ 約12cm ハンドル 約18cm素人寸法なので多少の誤差はお許し下さい(*_*)✨付属品チャーム✨状態 一般的な中古品となっており、表面に黒ずみなどございますが、もちろんまだまだご使用可能です♪綺麗にリペア(元の状態に戻す)をしている場合もあります(＾＾)✨購入先古物市場✨配送配送までに1〜2日程頂いてますが、もし遅れる場合があればご連絡させて頂きます！購入前にプロフィールをご確認下さい^^ecooku7150B