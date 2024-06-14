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- 作家もの《ピエロとチェロ》藤山敏子 作
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商品詳細
何年か前、個展にて購入しました。お部屋にかけるつもりでしたが、結局飾る事なく仕舞い込まれていました。明るくも落ち着いた色合い、可愛らしいピエロの表情が気に入って購入しました。家に絵がかたくさんあり、断捨離の為に出品します。どなたか気に入って頂けたら、嬉しいです。主な画材···その他主な画材···油彩絵の具形式···額縁入り絵画の種類···油彩画・油絵美品ではありますが、必ずお写真でご確認の上、中古品にご理解の頂ける方のみ、ご購入下さい。購入後の返品、クレームには対応できません。
http://narcologia.ru/goods/stair238300.html
http://narcologia.ru/goods/flight945728.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce160055.html
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