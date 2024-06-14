作家もの《ピエロとチェロ》藤山敏子　作

何年か前、個展にて購入しました。お部屋にかけるつもりでしたが、結局飾る事なく仕舞い込まれていました。明るくも落ち着いた色合い、可愛らしいピエロの表情が気に入って購入しました。家に絵がかたくさんあり、断捨離の為に出品します。どなたか気に入って頂けたら、嬉しいです。主な画材···その他主な画材···油彩絵の具形式···額縁入り絵画の種類···油彩画・油絵美品ではありますが、必ずお写真でご確認の上、中古品にご理解の頂ける方のみ、ご購入下さい。購入後の返品、クレームには対応できません。



2023年最新】ピエロ 油絵の人気アイテム - メルカリ



作品：人が集まってくれる暮らしは楽しい: ききがきの会



華麗 油絵。 絵画/タペストリ - store.barakatgallery.com



額装絵画 梅原龍三郎 柘榴 リトグラフ 102/120-



芦屋小雁作 七転び八起き - 絵画/タペストリ



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