[値下げ] PRADA 財布 二つ折り トライアングル

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商品詳細
カラー...ブラック財布形/開け口...二つ折り即購入OKです。PRADAの折り財布になります。男女関係なく使えるデザインだと思います。しばらく使用していたため、傷や汚れがあります。細かい点が気になる方はご購入をお控えください。#PRADA#プラダ#折り財布#二つ折り#財布#ファッション#男女兼用#サフィアーノトライアングル
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