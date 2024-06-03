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MARNI マルニ トートバッグ ハンドバッグ グロッシーグリップ ポリアミド
商品番号 E97849661949
商品名

MARNI マルニ トートバッグ ハンドバッグ グロッシーグリップ ポリアミド
ブランド名 マルニ
特別価格 税込 7,077 円
在庫状況 あり

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商品詳細

MARNIマルニトートバッグハンドバッググロッシーグリップポリアミドゴールド金具ロゴマルチカラービニールクリアレディースサイズ　型崩れ有り縦22cm横23cm底15cmハンドル29cm付属品なし状態ハンドルレザーにスレ傷、糸ほつれ金具変色やスレ傷、全体的に型崩れ、底四隅と上部フチ一部にナイロン破れや黒ずみ有り。　※破れのサイズはいずれも1cmほど内側にも使用に伴う薄汚れはありますが気になるほどではないかと思われます。素材···ナイロン、コットン(キャンバス/帆布)カラー···レッド種類···ハンドバッグ
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