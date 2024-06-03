MARNI マルニ トートバッグ ハンドバッグ グロッシーグリップ ポリアミド

MARNIマルニトートバッグハンドバッググロッシーグリップポリアミドゴールド金具ロゴマルチカラービニールクリアレディースサイズ 型崩れ有り縦22cm横23cm底15cmハンドル29cm付属品なし状態ハンドルレザーにスレ傷、糸ほつれ金具変色やスレ傷、全体的に型崩れ、底四隅と上部フチ一部にナイロン破れや黒ずみ有り。 ※破れのサイズはいずれも1cmほど内側にも使用に伴う薄汚れはありますが気になるほどではないかと思われます。素材···ナイロン、コットン(キャンバス/帆布)カラー···レッド種類···ハンドバッグ



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