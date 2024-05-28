aceスーツケース スクエアワン　25L レッド　美品　最安値

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ご覧いただきありがとうございます。ace.エーススーツケーススクエアワン25L2.8kgTSAダイヤルファスナーロックです。一度のみの使用でとても綺麗です！内側もめちゃくちゃ綺麗です！使用に伴うわからないくらいのスレがありますが、目立った汚れや破損などなく全体的に綺麗です。まだまだお使いいただけると思います。サイズは横:36cm/高さ:39cm/奥行:25cmです。重量:2.8kg機内持ち込み:可(国際線、国内線100席以上)TSAロック付き(ダイアル式)キャスターの動き、TSAロック、ハンドルの上下など動作良好です。発送時は丁寧に梱包してお送りします。発送は即日、もしくは翌日に対応させていただきます。即購入歓迎です。何かありましたらコメントよろしくお願いいたします。※TSAロックの鍵穴はTSA職員が専門の鍵で開錠するためのものであり、もともと鍵は付属しておりません。ダイヤルロックの暗証番号は000です。◾️商品紹介「エースジーン」のスーツケース「スクエアワン」は、スタイリッシュなカッティングが施されたボディデザインが特徴になった、ジッパータイプのハードラゲージ。デザインの美しさはもちろん、出し入れしやすいフロントポケット、静かで小回りの利くキャスターシステム、ビジネスウーマンにも人気の豊富なカラーバリエーションなども魅力です。こちらの25LモデルはA4ファイルが収納でき、預け入れの手間と時間を省ける便利な機内持ち込みサイズに対応。1泊~2泊程度の出張におすすめのサイズです。プチプチでの簡易梱包です。神経質な方はご遠慮ください