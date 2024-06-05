◎美品◎Riu Rちゃんタンクトップ

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商品詳細
色…カーキブランド…RiuFREEsizeとありますが、当方Sサイズです。ほとんど着る機会がなく、保管したままの美品です♪複数購入希望はコメントにてお問い合わせください♪おまとめ購入、大歓迎！割引させていただきます♪
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