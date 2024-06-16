♥レオナール LEONARD♥ ポロシャツ Lサイズ ゴルフウェア カットソー ...

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母のものになります。三越で購入したものになります。身幅約49cmゴルフに行くときに一度着用したとのことです。ゴルフをやめたので、出品いたします。白のボトムと相性がよいとのことです。税別38000円のお品です。未使用品ではないので、自宅保管にご理解いただける方に。神経質な方はご遠慮下さいませ。★お値下け不可になります。#ゴルフ#レオナール#LEONARD#カットソー#ポロシャツ#赤